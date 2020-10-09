Группировка войск покинет потушенные склады в Рязанской области

https://static.news.ru/photo/21435ae4-0a42-11eb-bcbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs.gov.ru

Группировка войск 10 октября покинет потушенные военные склады в Рязанской области, на месте будет находиться только техника, следует из сообщения Минобороны РФ.

Завтра группировка войск сворачивается и уходит в пункты постоянной дислокации, — заявил замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, в районе останутся пожарная и инженерная техника для завершения работ и проверки возможного наличия взрывоопасных предметов по периметру территории арсенала. Некоторое время назад Булгаков проинформировал о ликвидации пожара на складах боеприпасов.

Взрывы на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области начались 7 октября. Предполагается, что их причиной стал пожар — огонь перекинулся на склад боеприпасов с горящей травы.

Согласно предварительным данным, на складе хранилось 75 тысяч тонн артиллерийского вооружения. Самый большой калибр осколочно-фугасных боеприпасов составляет 152 миллиметра.

Ранее NEWS.ru писал, что по решению оперштаба режим ЧС в Рязанской области перестал действовать с 08:00 9 октября.