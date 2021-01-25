Пятеро погибли в результате стрельбы в США

https://static.news.ru/photo/afd9c910-5ea1-11eb-9389-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Candela/Keystone Press Agency

Пять или более человек стали жертвами стрельбы в жилом доме в Индианаполисе (Индиана, США), сообщили в полиции.

По прибытии на ночной вызов стражи порядка обнаружили в доме раненого подростка, после узнали, что стрельба велась и в соседнем доме. Там они позже обнаружили пять тел с огнестрельными ранениями. Полиция расценивает произошедшее как преднамеренное убийство, передаёт Associated Press.

В расследовании обстоятельств трагедии принимает участие Федеральное бюро расследований. На данный момент неизвестно, действовал ли убийца в одиночку. Подозреваемые по делу пока не задержаны.

Как писал NEWS.ru, экс-участник популярного американского реалити-шоу «90 Day Fiancé: Before the 90 Days» Дуглас Вутен сдался полиции, заявив, что совершил убийство. Мужчину арестовали. Кроме того, Вутена обвинили в незаконном проникновении в частный дом, вооружённом ограблении и жестоком обращении с детьми.