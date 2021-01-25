Звезда американского реалити-шоу признался в убийстве

https://static.news.ru/photo/8912a802-5e50-11eb-b856-fa163e074e61_660.jpg Дуглас Вутен Фото: dougiedougwooten/instagram.com

Экс-участник популярного американского реалити-шоу «90 Day Fiancé: Before the 90 Days» Дуглас Вутен сдался полиции, заявив, что совершил убийство. Мужчину арестовали.

Об этом сообщает газета The Sun, ссылаясь на следственное бюро штата Джорджия. Кроме того, Вутена обвинили в незаконном проникновении в частный дом, вооружённом ограблении и жестоком обращении с детьми.

Жертву звезды реалити-шоу полиция нашла в её же доме. На трупе были обнаружены множественные огнестрельные ранения. Также по этому делу арестованы ещё трое мужчин. Расследование продолжается.

Вутен стал участником реалити-шоу «90 Day Fiancé: Before the 90 Days» в августе 2019 года. Зрителям он запомнился резкой критикой молодожёнов и неординарными советами им. В рамках передачи пары, общавшиеся друг с другом в Сети и никогда не встречавшиеся лично, должны познакомиться ближе и выяснить, подходят ли они друг другу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что полиция Москвы объявила план «Перехват» и ведёт поиски неизвестного, который застрелил жениха и его брата в одном из клубов Новой Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах.