Гость на свадьбе в Новой Москве застрелил жениха и его брата

https://static.news.ru/photo/06fe53ca-5d0b-11eb-b65e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Москвы объявила план «Перехват» и ведёт поиски неизвестного, который застрелил жениха и его брата в одном из клубов Новой Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник добавил, что конфликт между мужчинами, судя по всему, произошёл на бытовой почве. В столице введён план «Перехват» для поисков подозреваемого, на месте происшествия работают следователи Следственного комитета, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, инцидент произошел в одном из клубов в Новой Москве, где отмечалась свадьба. Один из гостей выстрелил из пистолета в жениха и его брата. Оба скончались на месте, — приводит агентство слова источника.

Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова позднее подтвердила информацию об инциденте с убийством двух мужчин на свадьбе в Новой Москве. Она сообщила, что по этому факту возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц») и ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия»), — сказала Иванова.

Как сообщал NEWS.ru, последний громкий инцидент со стрельбой в российских городах произошёл 15 января в Калининграде. Два водителя легковых автомобилей вступили конфликт. К ним присоединились не менее 10 человек. Кто-то из участников произвёл несколько выстрелов в воздух, повредил автомобиль, а также причинил вред здоровью одного из мужчин.