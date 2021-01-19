В Калининграде заведено уголовное дело из-за массовой драки со стрельбой

https://static.news.ru/photo/b1a8e01c-5a66-11eb-83f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовая драка со стрельбой произошла в Калининграде. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошёл 15 января на улице Елизаветинской. Два водителя легковых автомобилей вступили конфликт. К ним присоединились не менее 10 человек. Кто-то из участников произвёл несколько выстрелов в воздух, повредил автомобиль, а также причинил вред здоровью одного из мужчин.

Прокуратурой Ленинградского района Калининграда признано законным постановление следователя СО ОМВД по Ленинградскому району от 19.01.2021 о возбуждении уголовного дела, — цитирует сообщение РИА Новости.

Дело возбуждено по статье за хулиганство. В прокуратуре Ленинградского района Калининграда взяли на контроль ситуацию.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект, которым предлагается ужесточить ответственность за хулиганство с оружием и признать уголовно наказуемыми угрозы применения насилия.

Автор инициативы предлагает внести в статью УК «Хулиганство» поправки, которые позволят приравнять к преступлению хулиганские действия без оружия к таким же действиям, но с оружием.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в посёлке Редкино Конаковского района Тверской области неизвестный мужчина без видимой причины обстрелял подростков. Компания молодых людей шла по улице Калинина. Когда они проходили мимо припаркованного автомобиля, из машины вышел мужчина с ружьём в руках и открыл огонь.