Пять человек погибли в ДТП под Екатеринбургом

https://static.news.ru/photo/b4c7650a-84e3-11eb-90f0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пятеро человек — трое взрослых и двое детей — погибли в Свердловской области в результате лобового столкновения легкового автомобиля и большегруза.

Инцидент произошёл 14 марта около 19:00 (17:00 мск) на 48-м километре автодороги Р351 Екатеринбург — Тюмень рядом с селом Мезенское в городском округе Заречный.

По не установленной пока причине легковая машина на правом закруглении дороги продолжила движение прямо и буквально влетела в нижнюю часть кабины фуры, которая замедлила скорость, но не смогла избежать удара.

Водитель автомобиля Kia, двигаясь со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга, не справилась с управлением транспортного средства, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем Volvo, двигавшимся во встречном направлении, — цитирует ТАСС главу пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются правоохранительные органы. Уже известно, что все погибшие находились в салоне легкового автомобиля. При этом дети не были пристёгнуты ремнями безопасности.

Ранее в Приморье, как писал NEWS.ru, в результате столкновения двух легковых автомобилей погиб автоинспектор ДПС.