Пять человек, в том числе двое детей, погибли в результате ДТП, произошедшего 13 августа в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.
На месте аварии от полученных травм скончались трое взрослых и один ребёнок, еще один ребёнок позднее скончался в реанимации, — сообщил агентству «Интерфакс-Юг» представитель пресс-службы краевого МВД.
Он уточнил, в медицинские учреждения с различными травмами госпитализированы шесть человек.
По предварительным данным, 13 августа около 17:00 по московскому времени на 39 километре трассы «Темрюк — Краснодар — Кропоткин» произошло столкновение легковых автомобилей Opel и Hyundai. ДТП случилось из-за того, что водитель немецкой иномарки выехал на встречную полосу.
Ранее News.ru писал, что сразу пять человек стали жертвами крупного ДТП в Якутии. Авария произошла утром 13 августа на федеральной автодороге «Лена». Около 6:20 утра (00:20 мск) столкнулись легковой автомобиль Toyota и КамАЗ. По данным регионального управления ГИБДД, в салоне легковушки находилось девять человек, в том числе несовершеннолетние. В результате аварии пострадали четыре человека, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.
Инцидент произошёл в небе над Балтикой. На ролике видно, как истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолёту Шойгу, однако лётчикам Су-27 удалось отогнать его на безопасное расстояние.
Как писал News.ru,...