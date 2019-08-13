https://static.news.ru/photo/8a21de64-bdf9-11e9-8462-fa163e074e61_660.jpg Фото: ourustlabinsk/vk.com

Пять человек, в том числе двое детей, погибли в результате ДТП, произошедшего 13 августа в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.

На месте аварии от полученных травм скончались трое взрослых и один ребёнок, еще один ребёнок позднее скончался в реанимации, — сообщил агентству « Интерфакс-Юг » представитель пресс-службы краевого МВД.

Он уточнил, в медицинские учреждения с различными травмами госпитализированы шесть человек.

По предварительным данным, 13 августа около 17:00 по московскому времени на 39 километре трассы «Темрюк — Краснодар — Кропоткин» произошло столкновение легковых автомобилей Opel и Hyundai. ДТП случилось из-за того, что водитель немецкой иномарки выехал на встречную полосу.

Ранее News.ru писал, что сразу пять человек стали жертвами крупного ДТП в Якутии. Авария произошла утром 13 августа на федеральной автодороге «Лена». Около 6:20 утра (00:20 мск) столкнулись легковой автомобиль Toyota и КамАЗ. По данным регионального управления ГИБДД, в салоне легковушки находилось девять человек, в том числе несовершеннолетние. В результате аварии пострадали четыре человека, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.