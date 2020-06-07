Пьяный водитель сбил параспортсмена под Тюменью

В посёлке Боровский под Тюменью произошло ДТП — пьяный водитель сбил местного параспортсмена, чемпиона по зимнему плаванию Владимира Туровского и его собаку.
Об этом
По предварительным данным, он находился на проезжей части вне пешеходного перехода, неподалёку от него. Получил в ДТП различные ушибы и другие повреждения. Его собака погибла, — рассказали в пресс-службе.
При этом 29-летний водитель находился в состоянии опьянения. Пострадавшего госпитализировали в областную клиническую больницу № 2 в Тюмени. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, он находится в сознании.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Северной столице произошло ДТП с Ferrari и такси, в котором один человек погиб и двое пострадали. Момент столкновения попал на камеры.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен