Смертельная авария с Fеrrаri в Санкт-Петербурге попала на видео

https://static.news.ru/photo/50740a72-a96f-11ea-b8cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/ZB/Global Look Press

В Северной столице произошло ДТП с Ferrari и такси, в котором один человек погиб и двое пострадали. Момент столкновения попал на камеры.

Авария произошла на перекрёстке Введенской улицы и Большого проспекта Петроградской стороны. Водитель такси на Volkswagen Polo хотел повернуть налево и не дал преимущество летевшему спорткару, как рассказали очевидцы, на мигающий зелёный сигнал светофора.

От удара у Polo вырвало мотор, а его 65-летний водитель погиб. 31-летняя пассажирка отделалась лёгкими травмами. Водитель Ferrari получил травмы средней тяжести, передаёт телеканал «360».

При этом СМИ сообщали, что элитное авто принадлежит Арсению Орлову. 42-летний бизнесмен является учредителем трёх компаний, которые занимаются оптовой продажей консервированных овощей и фруктов и производят соки.

Как писал NEWS.ru, на данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.