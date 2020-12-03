Пьяный водитель на иномарке заехал в церковь в Москве

https://static.news.ru/photo/b3b902c0-13c1-11ea-939e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пьяный водитель на автомобиле Opel заехал в церковь в Москве. Происшествие случилось в Малом Предтеченском переулке.

В результате происшествия никто не пострадал, водитель не имел намерения кого-то сбивать. На самом деле он до этого пытался попасть в храм пешком, пишет РИА Новости. А когда православного не пустили в церковь по причине непотребного вида, он решил заехать в храм на машине.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее NEWS.ru сообщал, что массовое дорожно-транспортное происшествие по вине нетрезвого водителя произошло в Казани. Один из пострадавших скончался.