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Происшествия

Пьяный водитель на иномарке заехал в церковь в Москве

23:39, 03 декабря 2020 16
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пьяный водитель на автомобиле Opel заехал в церковь в Москве. Происшествие случилось в Малом Предтеченском переулке.

В результате происшествия никто не пострадал, водитель не имел намерения кого-то сбивать. На самом деле он до этого пытался попасть в храм пешком, пишет РИА Новости. А когда православного не пустили в церковь по причине непотребного вида, он решил заехать в храм на машине.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее NEWS.ru сообщал, что массовое дорожно-транспортное происшествие по вине нетрезвого водителя произошло в Казани. Один из пострадавших скончался.

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