Пьяный водитель на иномарке заехал в церковь в Москве

Пьяный водитель на автомобиле Opel заехал в церковь в Москве. Происшествие случилось в Малом Предтеченском переулке.
В результате происшествия никто не пострадал, водитель не имел намерения кого-то сбивать. На самом деле он до этого пытался попасть в храм пешком,
На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее NEWS.ru сообщал, что массовое дорожно-транспортное происшествие по вине нетрезвого водителя произошло в Казани. Один из пострадавших скончался.