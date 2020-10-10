Пропавшую в Тульской области школьницу нашли в другом городе

https://static.news.ru/photo/734bc644-0bd4-11eb-a194-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

15-летняя девочка, которая 5 октября не вернулась домой из музыкальной школы в Богородицке Тульской области, найдена живой под Нижним Новгородом.

Об этом сообщает СУ СК РФ по Тульской области. По факту исчезновения девочки возбуждалось уголовное дело, к поискам кроме правоохранительных органов подключались волонтёры и спасатели. На записях с уличных камер наблюдения было видно, что школьницу, идущую из музыкальной школы, преследовал некий мужчина.

В ближайшее время ребёнка допросят следователи СК, чтобы выяснить, что с ней происходило и как она оказалась так далеко от дома.

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