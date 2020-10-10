12-летнего мальчика в Волгограде насмерть придавило бетонной плитой

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11 октября в микрорайоне Спартановка Тракторозаводского района Волгограда погиб 12-летний мальчик.

Как сообщает СУ СК РФ по Волгоградской области, ребёнка придавило бетонной плитой. Ведомство проведёт доследственную проверку по факту происшествия.

По предварительным данным, мальчик, гуляя в компании своего приятеля, отправился в балку, расположенную недалеко от берега Волги в 150 метрах от дамбы. Ребёнок заигрался с другом и не смог убежать, когда произошёл обвал песочной насыпи, на которой лежала тяжёлая бетонная плита. Конструкция придавила мальчика и он погиб на месте. Его тело уже удалось достать.

На месте инцидента работают следователи территориального подразделения СК РФ, которые выясняют все обстоятельства и причины происшествия. Процессуальное решение примут после проверки.

Ранее NEWS.ru писал о несчастном случае в Анапе. Восьмилетний мальчик из многодетной семьи во время игры на пляже задохнулся в яме с песком. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.