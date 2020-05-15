На пляже под Анапой мальчик погиб в яме с песком

https://static.news.ru/photo/e1dc2046-bad4-11ea-ae53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Dziadek via imago-images.de/Global Look Press

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело после гибели на пляже восьмилетнего мальчика. Он задохнулся в яме с песком.

Трагедия произошла рано утром 30 июня в станице Благовещенской на окраине Анапы.

Семья с тремя малолетними детьми приехала отдыхать к морю. Пока родители отвлеклись, те решили поиграть в песке. Что именно произошло, предстоит выяснить следователям. По одной версии, мальчик залез в яму, которую выкопал с братом накануне вечером, и песчаные стенки обрушились. По другой — дети в процессе игры, не осознавая последствия, сами закопали ребёнка с головой.

Увидев произошедшее, брат мальчика позвал родителей, которые извлекли сына из-под завала и вызвали скорую помощь. Однако врачи не смогли спасти ребёнка.

Как сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по городу Анапе, дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Известно, что семья приехала на отдых в Анапу накануне трагедии.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве погиб хореограф и актёр Максим Парфёнов. Мужчина выпал из окна собственной квартиры.