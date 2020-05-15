На пляже под Анапой мальчик погиб в яме с песком

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело после гибели на пляже восьмилетнего мальчика. Он задохнулся в яме с песком.
Трагедия произошла рано утром 30 июня в станице Благовещенской на окраине Анапы.
Семья с тремя малолетними детьми приехала отдыхать к морю. Пока родители отвлеклись, те решили поиграть в песке. Что именно произошло, предстоит выяснить следователям. По одной версии, мальчик залез в яму, которую выкопал с братом накануне вечером, и песчаные стенки обрушились. По другой — дети в процессе игры, не осознавая последствия, сами закопали ребёнка с головой.
Увидев произошедшее, брат мальчика позвал родителей, которые извлекли сына из-под завала и вызвали скорую помощь. Однако врачи не смогли спасти ребёнка.
Как
Известно, что семья приехала на отдых в Анапу накануне трагедии.
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