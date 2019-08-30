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Пропавший в Дюртюлинском районе Башкирии годовалый мальчик обнаружен мёртвым. Его поиски велись с 27 августа, когда он исчез из колыбели.

О результатах поисков сообщило движение «РОО Поиск пропавших детей в Уфе и Р.Б» в сети « ВКонтакте ».

Мальчик был вторым сыном 28-летней жительницы села Исмаилово. В ночь на 27 августа она уложила спать детей (второму сыну — 5 лет), уснула сама. Утром не обнаружила малыша в колыбели.

Его искали около ста полицейских, следователей, спасателей и добровольцев.

Ранее News.ru сообщал, что врач-реаниматолог из башкирской больницы скончался за день до допроса у следователя по делу о смерти роженицы. Об этом сообщил юрист профсоюза работников здравоохранения Виталий Манзюков. По его словам, инцидент произошёл в Нефтекамске. У опытного медика не выдержало сердце в то время, когда в медучреждении работал следователь по особо важным делам, опрашивавший врачей как подозреваемых.