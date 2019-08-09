https://static.news.ru/photo/bbb87ebc-4511-11e9-ade2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Прокуратура Московской области проконтролирует проведение процессуальной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Шаховском районе, жертвами которого стали пять человек.

В региональном Минтрансе РИА Новости сообщили, что смертельная авария с участием фуры, микроавтобуса и легкового автомобиля произошла в 19:50 мск на 159-м километре Рижского шоссе.

По предварительным данным, сначала столкнулись фура и джип, двигавшиеся в попутном направлении, после удара легковой автомобиль выбросило на встречную полосу, где в него ударился микроавтобус.

Ранее News.ru писал о том, что ДТП с участием трёх автомобилей произошло в воскресенье, 11 августа, в Московской области. В результате происшествия пять человек, включая двоих детей, погибли, ещё девять пострадали. Отмечается, что микроавтобус перевозил девять человек.