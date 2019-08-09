https://static.news.ru/photo/c412b0ca-bc5b-11e9-a67f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

ДТП с участием трёх автомобилей произошло в воскресенье, 11 августа, в Московской области. В результате происшествия пять человек погибли и ещё девять пострадали.

Грузовик, микроавтобус и легковушка столкнулись на 159-м км Рижского шоссе. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Источник News.ru сообщил, что микроавтобус перевозил 9 человек. Один из пассажиров пострадал. Им оказался несовершеннолетний. Его доставили в больницу в Волоколамске.

Ранее News.ru писал о ДТП с участием легкового автомобиля и автобусана севере столицы. Авария произошла на Ленинградском шоссе в районе дома № 71.