https://static.news.ru/photo/e6c094a0-4a4c-11ea-a899-fa163e074e61_660.jpg Фото: МВД Республики Казахстан/vk.com

Массовая драка и беспорядки на юге Казахстана разгорелись из-за бытового конфликта. Об этом сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

Произошла трагедия, погибли люди. К сожалению, это стало возможным в том числе благодаря провокаторам, которые подстрекали перевести бытовой конфликт в межэтническую плоскость, — сказал чиновник.

Он также призвал журналистов не публиковать фейковую информацию, призывы к насилию и не нагнетать обстановку.

Возможны вбросы старых видео, дезинформация. Мы не должны допустить распространение данных призывов, — подчеркнул министр.

Как ранее писал NEWS.ru, полиция Казахстана задержала 47 человек, которые причастны к столкновениям и драке в Жамбылской области.