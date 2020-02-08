Массовая драка и беспорядки на юге Казахстана разгорелись из-за бытового конфликта. Об этом сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев.
Произошла трагедия, погибли люди. К сожалению, это стало возможным в том числе благодаря провокаторам, которые подстрекали перевести бытовой конфликт в межэтническую плоскость, — сказал чиновник.
Он также призвал журналистов не публиковать фейковую информацию, призывы к насилию и не нагнетать обстановку.
Возможны вбросы старых видео, дезинформация. Мы не должны допустить распространение данных призывов, — подчеркнул министр.
Как ранее писал NEWS.ru, полиция Казахстана задержала 47 человек, которые причастны к столкновениям и драке в Жамбылской области.
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