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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту поджога распивающего спиртные напитки мужчины на юге Москвы в среду, 21 августа.

Дело возбуждено по статье «покушение на убийство». Два местных жителя, которые проходили мимо пострадавшего, сделали ему замечание, а затем облили его горючей жидкостью и подожгли, в результате чего мужчина получил...