Следователи опубликовали видео оперативных мероприятий, проводимых на горевшем теплоходе «Пётр Чайковский» в Санкт-Петербурге. ЧП привело к гибели человека.
Инцидент произошёл 22 августа на Октябрьской набережной, где было пришвартовано судно. Около половины шестого вечера в каюте механика начался пожар. В результате серьёзные ожоги получил член экипажа, молодой человек 25 лет. Он скончался по дороге в больницу.
Расследование ведётся по части 2 статьи 263 УК РФ — нарушение правил эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека, писал News.ru.