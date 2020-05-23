Пожарным удалось потушить возгорание на НПЗ в Самарской области

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Пожар на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области ликвидирован.

Сообщение о происшествии поступило в 12:00 (11:00 мск). Прибывшие на место специалисты выяснили, что загорелось незначительное остаточное количество нефтепродукта на вспомогательном оборудовании установки вторичных процессов, которая была выведена из работы.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, возгорание было ликвидировано в 12:47 (11:47 мск). В тушении принимали участие 70 человек и 19 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Ярославской области предоставили временное жилище и необходимые вещи семье, потерявшей троих из восьми детей при пожаре.