Пожар в Ивановской области унёс жизни ребёнка и взрослого

https://static.news.ru/photo/9fc078b2-b30c-11ea-8ce5-fa163e074e61_660.jpg Фото: 37.mchs.gov.ru

Ребёнок и взрослый погибли 20 июня в результате пожара в частном доме в Лежневском районе Ивановской области.

ЧП произошло в деревне Малое Растилково в деревянном доме размером 8 на 6 метров.

По предварительным данным, погибли два человека. Один из них ребёнок, — сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

В данное время обстоятельства пожара выясняются.

Ранее в посёлке Маяк на территории Костромской области 13 июня в частном доме произошёл пожар. В результате ЧП погибли двое детей — шестилетняя девочка и четырёхлетний мальчик.

Отмечается, что в сгоревшем доме проживала многодетная семья. Родители смогли покинуть здание и спасти трёх малышей. Двое детей не сумели выбраться из дома и погибли. По факту ЧП началась доследственная проверка. В рамках мероприятий следователи опрашивают очевидцев произошедшего и членов пострадавшей семьи. На родителей погибших детей уже запрошена характеристика, писал NEWS.ru.