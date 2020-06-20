Пожар в Ивановской области унёс жизни ребёнка и взрослого

Ребёнок и взрослый погибли 20 июня в результате пожара в частном доме в Лежневском районе Ивановской области.
ЧП произошло в деревне Малое Растилково в деревянном доме размером 8 на 6 метров.
По предварительным данным, погибли два человека. Один из них ребёнок, — сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
В данное время обстоятельства пожара выясняются.
Ранее в посёлке Маяк на территории Костромской области 13 июня в частном доме произошёл пожар. В результате ЧП погибли двое детей — шестилетняя девочка и четырёхлетний мальчик.
Отмечается, что в сгоревшем доме проживала многодетная семья. Родители смогли покинуть здание и спасти трёх малышей. Двое детей не сумели выбраться из дома и погибли. По факту ЧП началась доследственная проверка. В рамках мероприятий следователи опрашивают очевидцев произошедшего и членов пострадавшей семьи. На родителей погибших детей уже запрошена характеристика, писал NEWS.ru.