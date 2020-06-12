Двое детей погибли при пожаре в частном доме под Костромой

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На улице Центральной в посёлке Маяк на территории Костромской области 13 июня в частном доме произошёл пожар. В результате ЧП погибли двое детей — шестилетняя девочка и четырёхлетний мальчик, сообщили представители регионального СУ СК.

Отмечается, что в сгоревшем доме проживала многодетная семья. Родители смогли покинуть здание и спасти трёх малышей. Двое детей не сумели выбраться из дома и погибли.

В настоящее время устанавливается причина возгорания. По факту ЧП началась доследственная проверка. В рамках мероприятий следователи опрашивают очевидцев произошедшего и членов пострадавшей семьи. На родителей погибших детей уже запрошена характеристика.

Также на место происшествия в скором времени прибудут криминалисты и специалист-пожаротехник.

Как сообщили в областной администрации, губернатор Сергей Ситников поручил оказать пострадавшей от пожара многодетной семье всю необходимую помощь, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, на предприятии в Нижневартовске в пятницу, 12 июня, произошловозгорание. В результате ЧП пострадали два человека, их состояние оценивается как тяжёлое.