Поступила угроза взрыва всех детских садов в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/27f3d266-9529-11eb-9ec4-96000091f725_660.jpg Фото: nac.gov.ru

Неизвестные сообщили о «минировании» всех детских садов и больниц на территории Московской области. Об этом журналистам в воскресенье, 4 апреля, рассказал источник в региональных экстренных службах.

Также в сообщении говорится, что в Подмосковье «заминированы» магазины.

Московская область — угроза взрыва всех детских садов, больниц, магазинов «Пятёрочка», «Дикси», «Магнит», — цитирует сообщение от источника РИА Новости.

Представитель экстренных служб подчеркнул, что эвакуация после поступления указанного сообщения не проводится.

Как писал NEWS.ru, все станции метрополитена, детские сады и школы Москвы 11 февраля получили анонимные сообщения о минировании. Только образовательных учреждений оперативникам пришлось проверить более 3,3 тысячи.

В целом ни на одном из обследованных объектов образования и транспорта никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было. Уточняется, что все сообщения пришли по электронной почте. Сейчас правоохранительные органы устанавливают причастных к рассылке этих сообщений.