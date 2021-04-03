Поступила угроза взрыва всех детских садов в Подмосковье

Неизвестные сообщили о «минировании» всех детских садов и больниц на территории Московской области. Об этом журналистам в воскресенье, 4 апреля, рассказал источник в региональных экстренных службах.
Также в сообщении говорится, что в Подмосковье «заминированы» магазины.
Московская область — угроза взрыва всех детских садов, больниц, магазинов «Пятёрочка», «Дикси», «Магнит», — цитирует сообщение от источника РИА Новости.
Представитель экстренных служб подчеркнул, что эвакуация после поступления указанного сообщения не проводится.
Как писал NEWS.ru, все станции метрополитена, детские сады и школы Москвы 11 февраля получили анонимные сообщения о минировании. Только образовательных учреждений оперативникам пришлось проверить более 3,3 тысячи.
В целом ни на одном из обследованных объектов образования и транспорта никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было. Уточняется, что все сообщения пришли по электронной почте. Сейчас правоохранительные органы устанавливают причастных к рассылке этих сообщений.