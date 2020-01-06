https://static.news.ru/photo/6706252c-317e-11ea-b086-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области/ТАСС

Посольство Таджикистана в России не подтвердило гибель своих граждан при пожаре в подмосковном Раменском.

Об этом дипмиссия сообщила в своём Facebook. По её данным, информация о таджикском гражданстве у восьми человек, которые погибли в сгоревших бытовках в тепличном комплексе, не соответствует действительности.

Информация, распространённая рядом российских СМИ о погибших и пострадавших гражданах Таджикистана во время пожара в тепличном хозяйстве в Раменском районе Московской области 7 января 2020 года, не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

Дипломаты отметили, что лично побывали на месте происшествия и убедились в ложности появившейся информации.

Ранее NEWS.ru писал о том, что количество погибших в результате пожара в деревне Нестерово Раменского района Московской области увеличилось до восьми человек. Одна из основных версий произошедшего — короткое замыкание в электросети из-за обогревательных приборов.