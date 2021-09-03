После массовой драки футбольных фанатов в Твери завели дело

Тверская полиция начала расследование после массовой драки футбольных фанатов «Зенита» и «Спартака». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД.

По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». На текущий день устанавливаются все лица, принимавшие участие в потасовке. Полиция разыскивает тех, кто успел скрыться к приезду на место стражей правопорядка.

Одному из семи пострадавших потребовалась медицинская помощь. Он обратился в местную больницу, где врачи назначили ему лечение и отпустили. В результате пострадавший уехал из Твери в Санкт-Петербург, где и проживает.

5 сентября болельщики московского «Спартака» и фанаты «Зенита-2» устроили массовую драку в Твери перед матчем двух команд. В результате госпитализировали несколько человек, один из пострадавших получил серьёзную травму позвоночника. По предварительным данным, в массовой потасовке участвовали около 60 человек. Порядка семи футбольных фанатов получили травмы.