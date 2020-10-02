Помощник главы Абхазии задержан в РФ за нарушение границы

Секретарь Совета Безопасности Абхазии Сергей Шамба сообщил, что помощник президента Абхазии по международным делам Ахра Авидзба задержан в Сочи за нарушение госграницы РФ.
По его словам, с мужчиной невозможно связаться. О случившемся он узнал от друзей задержанного.
По имеющейся у меня информации Авидзба сегодня поехал в Сочи для дачи показаний по нарушению Госграницы Абхазии и РФ, имевшему место 7 августа. Там его и задержали на 10 суток, — отметил Шамба.
Он добавил, что у Авидзбы есть дипломатическая неприкосновенность. Российские следственные органы это не учли,
Как писал NEWS.ru, Авидзба протаранил на автомобиле ворота на российско-абхазской границе из-за отказа пограничников пропустить его на родину. Также помощник президента Абхазии признал, что у него есть задолженности перед госорганами России — на него записано пять автомобилей в Сочи и на них приходят налоги, которые он не всегда вовремя оплачивает.
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