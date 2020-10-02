Помощник главы Абхазии задержан в РФ за нарушение границы

https://static.news.ru/photo/0a7557c4-04e6-11eb-b699-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sputnik/Global Look Press

Секретарь Совета Безопасности Абхазии Сергей Шамба сообщил, что помощник президента Абхазии по международным делам Ахра Авидзба задержан в Сочи за нарушение госграницы РФ.

По его словам, с мужчиной невозможно связаться. О случившемся он узнал от друзей задержанного.

По имеющейся у меня информации Авидзба сегодня поехал в Сочи для дачи показаний по нарушению Госграницы Абхазии и РФ, имевшему место 7 августа. Там его и задержали на 10 суток, — отметил Шамба.

Он добавил, что у Авидзбы есть дипломатическая неприкосновенность. Российские следственные органы это не учли, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Авидзба протаранил на автомобиле ворота на российско-абхазской границе из-за отказа пограничников пропустить его на родину. Также помощник президента Абхазии признал, что у него есть задолженности перед госорганами России — на него записано пять автомобилей в Сочи и на них приходят налоги, которые он не всегда вовремя оплачивает.