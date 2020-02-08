Фото: Фото: Kevin Dietsch/AdMedia/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов задержали у Белого дома 25-летнего мужчину. Он намеревался убить американского лидера Дональда Трампа. 

Мужчина прогуливался около резиденции, а когда его остановили полицейские, то он заявил им, что у него есть нож для «убийства президента». Агенты из службы безопасности главы государства охарактеризовали задержанного, как «человека чрезвычайно потерянного/подвергающегося опасности». 

На данный момент он помещён под стражу. Ему вменяют угрозу причинения телесных повреждений и ношение запрещённого оружия, пишет РИА Новости..

В декабре 2019 года NEWS.ru сообщал, что сына первого президента Грузии пытались убить в Тбилиси. 

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