https://static.news.ru/photo/0274f72e-4b77-11ea-83ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Kevin Dietsch/AdMedia/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов задержали у Белого дома 25-летнего мужчину. Он намеревался убить американского лидера Дональда Трампа.

Мужчина прогуливался около резиденции, а когда его остановили полицейские, то он заявил им, что у него есть нож для «убийства президента». Агенты из службы безопасности главы государства охарактеризовали задержанного, как «человека чрезвычайно потерянного/подвергающегося опасности».

На данный момент он помещён под стражу. Ему вменяют угрозу причинения телесных повреждений и ношение запрещённого оружия, пишет РИА Новости..

В декабре 2019 года NEWS.ru сообщал, что сына первого президента Грузии пытались убить в Тбилиси.