Сотрудники правоохранительных органов задержали у Белого дома 25-летнего мужчину. Он намеревался убить американского лидера Дональда Трампа.
Мужчина прогуливался около резиденции, а когда его остановили полицейские, то он заявил им, что у него есть нож для «убийства президента». Агенты из службы безопасности главы государства охарактеризовали задержанного, как «человека чрезвычайно потерянного/подвергающегося опасности».
На данный момент он помещён под стражу. Ему вменяют угрозу причинения телесных повреждений и ношение запрещённого оружия,
В декабре 2019 года NEWS.ru сообщал, что сына первого президента Грузии пытались убить в Тбилиси.
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