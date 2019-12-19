https://static.news.ru/photo/414d3e1c-2286-11ea-8ec6-fa163e074e61_660.jpg Цотнэ Гамсахурдиа Фото: გირჩი/Girchi/youtube.com

В Тбилиси неизвестным был ранен сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии Цотне Гамсахурдия. Уголовное дело возбуждено по статье «Попытка умышленного убийства».

Инцидент произошёл около дома Гамсахурдии на улице Гали, в центральном районе Тбилиси — Вера. На данный момент потерпевший находится в больнице с ранением в области груди, сообщает TV Pirveli.

Ранее NEWS.ru писал о том, что шесть человек были задержаны во Франции по подозрению в подготовке покушения на президента страны Эммануэля Макрона. Все они были связаны с ультраправыми движениями.