В Тбилиси неизвестным был ранен сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии Цотне Гамсахурдия. Уголовное дело возбуждено по статье «Попытка умышленного убийства».
Инцидент произошёл около дома Гамсахурдии на улице Гали, в центральном районе Тбилиси — Вера. На данный момент потерпевший находится в больнице с ранением в области груди, сообщает TV Pirveli.
Ранее NEWS.ru писал о том, что шесть человек были задержаны во Франции по подозрению в подготовке покушения на президента страны Эммануэля Макрона. Все они были связаны с ультраправыми движениями.
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