https://static.news.ru/photo/0ac7f708-53c6-11ea-bc79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Adomat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отменила визит в национальную Академию наук «Леопольдина» в связи с массовым убийством людей в Ханау, сообщил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт. Произошедшее нападение правоохранительные органы расследуют как теракт.

Стрелок, 43-летний Тобиас Р. оставил записку и видеообращение, которое загрузил в Сеть несколько дней назад. В нём он на английском языке рассказал о неких военных объектах в США, где плохо обращались с детьми и убивали их. Мужчина призвал американцев проснуться и бороться против этого, пишет Süddeutsche Zeitung.

far-right extremist Tobias R. killed 8 people in the western German town of #Hanau pic.twitter.com/GQd2idM1w1 — Ayhan ÅimÅek (@simsekayhan) February 20, 2020

Как писал NEWS.ru, при стрельбе в ФРГ погибли 11 человек, в том числе сам нападавший и его мать. Среди жертв немца есть этнические курды. Следователи считают, что действия мужчины были продиктованы экстремистскими побуждениями праворадикальной направленности.