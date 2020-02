Фото: Simon Adomat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стрелок, 43-летний Тобиас Р. оставил записку и видеообращение, которое загрузил в Сеть несколько дней назад. В нём он на английском языке рассказал о неких военных объектах в США, где плохо обращались с детьми и убивали их. Мужчина призвал американцев проснуться и бороться против этого, пишет Süddeutsche Zeitung.