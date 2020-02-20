https://static.news.ru/photo/ae8e5396-53ad-11ea-af77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Adomat via www.imago-image/www.imago-images.de/Global Look Press

Застреливший нескольких человек в Германии мужчина оставил записку с признанием в совершении преступления.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что у найденного мёртвым стрелка кроме записки была обнаружена видеозапись, в которой он объясняет, что побудило его устроить бойню в кальянных города, передаёт Bild.

Содержание записей не уточняется, и полиция пока не подтвердила официально их существование. Кроме того, правоохранительные органы призывают пользователей соцсетей не распространять фотографии некоего мужчины, который якобы является преступником.

Как писал NEWS.ru ранее, по меньшей мере 11 человек, в том числе предполагаемый нападавший, скончались при стрельбе в федеральной земле Гессен в ФРГ. Ещё пять человек получили серьёзные ранения и были госпитализированы.