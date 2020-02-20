https://static.news.ru/photo/968df5a4-53b1-11ea-bd53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Rössler/dpa/Global Look Press

Действия мужчины, открывшего стрельбу в германском Ханау, были продиктованы экстремистскими побуждениями праворадикальной направленности. Данную информацию обнародовали в немецких СМИ 20 февраля со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что к выводу о правоэкстремистских мотивах преступления пришли следователи после изучения оставленных стрелком материалов в виде письменного обращения и видеообъяснения.

Личность преступника установлена. Это — житель Германии Тобиас Р. Он действовал из правоэкстремистских побуждений, — пишет , ссылаясь на собственные источники, газета Bild.

Boris Rössler/Global Look Press Boris Rössler/Global Look Press Boris Rössler/Global Look Press Boris Rössler/Global Look Press Boris Rössler/Global Look Press Boris Rössler/Global Look Press Andreas Arnold/Global Look Press Boris Rössler/Global Look Press Boris Rössler/Global Look Press Boris Rössler/Global Look Press Boris Rössler/Global Look Press Andreas Arnold/Global Look Press Andreas Arnold/Global Look Press Boris Rössler/Global Look Press

Как передавал NEWS.ru ранее, по меньшей мере 11 человек, в том числе предполагаемый нападавший, скончались при стрельбе в федеральной земле Гессен в ФРГ. Ещё пять человек получили серьёзные ранения и были госпитализированы.