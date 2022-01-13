Полиция опубликовала фото подозреваемого в изнасиловании падчерицы в Омске

Полицейские опубликовали фотографию подозреваемого в изнасиловании падчерицы в Омске, об этом сообщает Telegram-канал 360tv. Ранее мужчина пытался скрыться после совершения преступления, взобравшись на дерево.

Следователи опубликовали фотографию подозреваемого в изнасиловании 15-летней падчерицы в Омске.К слову, после произошедшего девочке потребовалась операция. Сейчас она в больнице, — сообщает 360tv.

Сегодня, 13 января, сообщалось, что житель Омска Роман Щукин изнасиловал падчерицу, пока мать девочки была на работе. Пострадавшая убежала к старшей сестре. После чего муж сестры решил разобраться в ситуации, а подозреваемый сбежал от него на дерево. Щукин отказывался спускаться, пока ему «не купят пива». Полицейские купили пиво и задержали предполагаемого насильника. Девочку отправили в больницу.

В начале января 2022 года в Костроме двое мужчин похитили и изнасиловали пятилетнюю девочку во время прогулки. Позднее тело ребёнка нашли в комнате одного из городских общежитий. Уже 5 января педофилов задержала полиция.