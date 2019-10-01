https://static.news.ru/photo/249ba830-b972-11e9-b39f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сотрудники полиции обнаружили у жителя подмосковного города Одинцово более 400 г героина. Мужчину задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом журналистам рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий возле одного из домов по улице Берёзовой в Одинцово задержан 42-летний местный житель. В ходе личного досмотра у злоумышленника обнаружено и изъято 26 свёртков из полимерного материала с порошкообразным веществом и весы, — передаёт слова Петровой АГН «Москва».

В настоящее время правоохранители избрали для задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее News.ru писал, что сотрудники подмосковной полиции ликвидировали около тонны кустов дикорастущей конопли.