Похожий на гранату предмет нашли на остановке в Москве

https://static.news.ru/photo/fdd0c7b4-9c04-11ea-bc11-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay

Предмет, похожий на гранату, обнаружили на остановке общественного транспорта в Москве. ЧП произошло на северо-западе столицы.

К месту инцидента прибыли сапёры, пишет РИА Новости. Близлежащую территорию оцепили.

На остановке общественного транспорта на Новокуркинском шоссе найден предмет, похожий на гранату, — говорится в сообщении.

Накануне в Киеве полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать гранату в супермаркете в Киеве. Возбуждено уголовное дело. По данным силовиков, гражданину не понравилось, что его заставляют надеть медицинскую маску в помещении. У него обнаружили гранату РГД-5 и две сигнальные ракеты, их изъяли и направили на экспертизу.

Как писал NEWS.ru, жителей Екатеринбурга стражи порядка задержали и скрутили рядом с их подъездом. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу заявили, что задержанные мужчины сознательно провоцировали полицейских.

Один из них специально сходил домой за мусором, чтобы создать впечатление, что сотрудники полиции «беспредельничают», подчеркнули в ведомстве.