Стражи порядка проводят проверку в Саратовской области в отношении несовершеннолетнего подростка и его опекуна. Юношу госпитализировали с общим переохлаждением организма.
У подростка было диагностировано алкогольное отравление. Медики оказали ему необходимую помощь. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего,
Ранее NEWS.ru писал, что в Мурманской области подросток избил 11-летнего ребёнка до потери сознания, а потом закопал его в снег. Он подумал, что пострадавший умер. Инцидент произошёл 21 февраля в городе Кандалакша.
В Челябинске 22 февраля злоумышленник зарезал подростка. Юноша вступился за девушек, к которым приставала группа пьяных мужчин. Возбуждено уголовное дело. Нападавший был задержан. Расследование под личный контроль взял председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
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