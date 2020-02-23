https://static.news.ru/photo/c11faea8-5644-11ea-8c23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стражи порядка проводят проверку в Саратовской области в отношении несовершеннолетнего подростка и его опекуна. Юношу госпитализировали с общим переохлаждением организма.

У подростка было диагностировано алкогольное отравление. Медики оказали ему необходимую помощь. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает «Вольск.ру».

Ранее NEWS.ru писал, что в Мурманской области подросток избил 11-летнего ребёнка до потери сознания, а потом закопал его в снег. Он подумал, что пострадавший умер. Инцидент произошёл 21 февраля в городе Кандалакша.

В Челябинске 22 февраля злоумышленник зарезал подростка. Юноша вступился за девушек, к которым приставала группа пьяных мужчин. Возбуждено уголовное дело. Нападавший был задержан. Расследование под личный контроль взял председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.