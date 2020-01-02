https://static.news.ru/photo/9e97574c-2d58-11ea-91ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спасатели столицы получили сообщения о 183 происшествиях в городе с момента начала новогодних праздников. Об этом рассказали в департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Там отметили, что серьёзных инцидентов не было, передаёт ТАСС.

С 31 декабря по 2 января сотрудники МЧС восемь раз тушили пожары и шесть раз ликвидировали последствия аварий. Также 169 раз они оказывали помощь социального характера.

Как ранее писал NEWS.ru, 204 человека получили травмы при праздновании Нового года в Италии. Кроме того, один пострадавший погиб. Состояние 11 человек врачи оценивают как тяжёлое. По данным МВД страны, главной причиной получения повреждений стали петарды.