https://static.news.ru/photo/b871d3fe-516b-11ea-93da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве на глазах ребёнка в общежитии посёлка Селятино Наро-Фоминского района.

Об этом сообщила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий. По её словам, этому предшествовала доследственная проверка.

Следователем следственного отдела по Наро-Фоминску по результатам проверки возбуждено уголовное дело по факту убийства, совершённого с особой жестокостью, на глазах у ребёнка, — передаёт ТАСС слова Врадий.

Инцидент произошёл в посёлке Селятино Наро-Фоминского района. 52-летний мужчина несколько раз выстрелил в экс-супругу из охотничьего обреза: в голову и грудь. После этого он покончил с собой. Свидетелем происходящего стал их 11-летний сын.

Ранее NEWS.ru писал о том, что следователи назвали предварительную причину убийства в подмосковном посёлке Селятино — ей мог стать конфликт на почве бракоразводного процесса.