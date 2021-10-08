По делу об отравлении алкоголем в Оренбуржье задержали девять человек
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
17:44, 09 октября 2021
Фото: Национальный антитеррористический комитет
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Число задержанных по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области выросло до девяти. Четверо из них заключены под стражу. Об этом сообщается на сайте СК РФ. Количество жертв, в свою очередь, достигло 29.
В результате следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, произведённых в рамках расследования, установлена причастность к совершению преступлений новых фигурантов. К настоящему времени следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции установлены и задержаны девять лиц, в отношении четырёх из которых уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
На территории торгово-закупочной базы в Орске, где ранее был выявлен основной склад хранения, дополнительно обнаружена спиртосодержащая жидкость в 11 металлических бочках объёмом 200 литров.
Правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению данного преступления.
Ранее стало известно о передаче уголовных дел, возбуждённых по фактам отравления людей алкогольной продукцией, в Главное следственное управление Следственного комитета России.
Тем временем число жертв отравления выросло до 29 человек. В изъятых со складов и магазинов региона бутылках контрафакта был обнаружен метанол.