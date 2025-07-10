Раскрыта возможная судьба одного из самых неуловимых маньяков России Орский маньяк Андреев мог погибнуть несколько лет назад в карьере под Оренбургом

Валерий Андреев, известный как орский маньяк, мог погибнуть несколько лет назад в Оренбургской области, сообщает Telegram-канал SHOT. Мужчина находится в списке самых разыскиваемых преступников России.

Отмечается, что в мае 2024 года у озера Плотино было обнаружено мужское тело, оно до сих пор не опознано. Правоохранители распространили фоторобот и заметили сходство с орским маньяком. Кроме того, у трупа и серийного убийцы совпадает одна важная деталь — у обоих все зубы золотые.

Ранее МВД России установило денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей за сведения, способствующие задержанию особо опасных преступников. В частности, было объявлено о вознаграждении за информацию, которая поможет найти орского маньяка. Мужчина скрывается от правосудия с 2012 года. В его гараже были найдены вещественные доказательства — ДНК и кровь жертв.

Андреев подозревается в совершении восьми убийств. Следователи пришли к выводу, что садист мучил своих жертв, держал в подвале, избивал, насиловал и потом убивал.