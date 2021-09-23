Площадь пожара в общежитии в Москве достигла 1000 квадратных метров

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Площадь пожара в здании трёхэтажного общежития Военного университета в Москве выросла до 1000 квадратных метров. В здании рухнула кровля, сообщает Пятый канал.

Здание находится на Комсомольском проспекте, сообщение о возгорании поступило в 02:01. Из общежития были эвакуированы более 100 человек. По данным Минобороны, пострадавших нет.

Пожар в общежитии бы обнаружен дежурной службой здания. На данный момент идёт ликвидация возгорания. По сообщению экстренных служб, сил и средств достаточно.

Ранее сообщалось, что масштабный пожар пытаются потушить в здании общежития Военного университета на Комсомольском проспекте в Москве. В здании частично рухнула крыша, площадь пожара составляет 500 квадратных метров.