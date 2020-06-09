Песков о возможности лешиения Ефремова званий: «Об этом мы не думаем»

https://static.news.ru/photo/02ebf432-8a6a-11ea-bfb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал смертельное ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Отвечая на вопрос, стоит ли лишать артиста званий, он отметил, что «об этом мы вообще не думаем».

Здесь, к сожалению, речь идёт о трагическом, чудовищном случае, когда пьяный водитель — и неважно, кто он — устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чём идёт речь, — приводит слова Пескова «360».

Ранее депутат Милонов, давая интервью «Комсомольской правде», призвал посадить Ефремова в тюрьму, лишив всех званий и ролей. Парламентарий также напомнил, что уже обращал внимание общественности на пьянство актёра и требовал лечить его принудительно. В Министерство культуры при этом заявили, что не будут рассматривать вопрос о лишении Ефремова званий, поскольку в ведомство не поступало официальных обращений по этому поводу.

ДТП произошло у дома № 3 на Смоленской площади. Ефремов, управляя Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Сам Ефремов задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. По данным экспертизы, артист в момент ДТП был пьян. Следователи ГУМВД по Москве определят меру пресечения актёру после допроса. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, за пьяные ДТП со смертельным исходом в России обычно приговаривают к реальному сроку лишения свободы.

Как писал NEWS.ru, с начала года Ефремов уже 10 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.