Песков о возможности лешиения Ефремова званий: «Об этом мы не думаем»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал смертельное ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Отвечая на вопрос, стоит ли лишать артиста званий, он отметил, что «об этом мы вообще не думаем».
Здесь, к сожалению, речь идёт о трагическом, чудовищном случае, когда пьяный водитель — и неважно, кто он — устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чём идёт речь, — приводит слова Пескова «360».
Ранее депутат Милонов, давая интервью «Комсомольской правде», призвал посадить Ефремова в тюрьму, лишив всех званий и ролей. Парламентарий также напомнил, что уже обращал внимание общественности на пьянство актёра и требовал лечить его принудительно. В Министерство культуры при этом заявили, что не будут рассматривать вопрос о лишении Ефремова званий, поскольку в ведомство не поступало официальных обращений по этому поводу.
ДТП произошло у дома № 3 на Смоленской площади. Ефремов, управляя Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.
Сам Ефремов задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. По данным экспертизы, артист в момент ДТП был пьян. Следователи ГУМВД по Москве определят меру пресечения актёру после допроса. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, за пьяные ДТП со смертельным исходом в России обычно приговаривают к реальному сроку лишения свободы.
Как писал NEWS.ru, с начала года Ефремов уже 10 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.
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