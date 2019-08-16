https://static.news.ru/photo/48e8d80c-c048-11e9-80b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Перестрелка произошла на юге Петербурга. Как сообщили очевидцы, звуки выстрелов слышны с оптовой базы «Салова 52».

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали несколько человек. На месте работают экстренные службы. Территория базы оцеплена, передаёт « Пятый канал ».

Ранее News.ru писал, что мужчину, который открыл стрельбу в парикмахерской в Котельниках, заключили под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».