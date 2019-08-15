https://static.news.ru/photo/0dad4e5c-bf6d-11e9-a1f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Пасажирам аварийно севшего А321 «Уральских авиалиний» выплатят денежные компенсации. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора ОАО «Рампорт Аэро» Евгений Солодилин.

На сегодняшний час по решению авиакомпании и страховой компании всем пассажирам будет выплачена компенсация 100 тысяч рублей, — цитирует его ТАСС .

ЧП произошло 15 августа. Самолёт выполнял рейс из Жуковского в Симферополь. Сразу после взлёта в двигатели лайнера попали птицы, и они вышли из строя. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. По последним данным, за медицинской помощью обратились 74 человека.

Ранее News.ru писал, что экипаж экстренно севшего в поле лайнера внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Пилотов и бортпроводников воздушного судна украинская сторона обвинила в неоднократном «нарушении границы с целью проникновения в захваченный оккупантами Крым».