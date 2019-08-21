Одним из погибших в катастрофе вертолёта в Греции был основатель Музея русской иконы меценат Михаил Абрамов.
Пресс-служба музея подтвердила ТАСС эту информацию. Также а аварии разбился россиянин Павел Акулинин и сам пилот, гражданин Греции.
Абрамов отрыл музей в мае 2006 года в Москве. Его собрание насчитывает около 5000 единиц хранения. Учреждение культуры существует только на средства его основателя и не ведёт какой-либо коммерческой деятельности.
Трагедия случилась во вторник, 20 августа, писал News.ru. Частный вертолёт врезался в провода линии электропередачи, загорелся и рухнул в воду в 50 м от берега возле острова Порос. Известно, что управлявший им пилот ранее служил в военной авиации.
Судно принадлежало местному бизнесмену, который сдавал его в аренду. Вертолёт был нанят для полёта в Афинский международный аэропорт.