https://static.news.ru/photo/58522650-c3f8-11e9-beb7-fa163e074e61_660.jpg Михаил Абрамов Фото: Wikimedia

Одним из погибших в катастрофе вертолёта в Греции был основатель Музея русской иконы меценат Михаил Абрамов.

Пресс-служба музея подтвердила ТАСС эту информацию. Также а аварии разбился россиянин Павел Акулинин и сам пилот, гражданин Греции.

Абрамов отрыл музей в мае 2006 года в Москве. Его собрание насчитывает около 5000 единиц хранения. Учреждение культуры существует только на средства его основателя и не ведёт какой-либо коммерческой деятельности.

Трагедия случилась во вторник, 20 августа, писал News.ru. Частный вертолёт врезался в провода линии электропередачи, загорелся и рухнул в воду в 50 м от берега возле острова Порос. Известно, что управлявший им пилот ранее служил в военной авиации.

Судно принадлежало местному бизнесмену, который сдавал его в аренду. Вертолёт был нанят для полёта в Афинский международный аэропорт.