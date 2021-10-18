Опубликована расшифровка переговоров пилотов разбившегося L-410

Опубликована расшифровка переговоров диспетчеров и пилотов легкомоторного самолёта L-410, потерпевшего крушение в Татарстане 10 октября, передаёт газета «Известия». По данным издания, перед падением пилоты сообщили об отказе двигателя и задымлении.

Взлёт произвёл, набор 1500, — сообщил пилот, после чего получил разрешение продолжить полёт.

Через некоторое время пилоты заявили о том, что у воздушного судна отказал двигатель и они заходят на посадку. Диспетчер спросил о высоте и скорости, на что получил ответ о задымлении.

Контролирую, дым, — сказал пилот, через минуту после этого связь с бортом пропала.

Легкомоторный самолёт L-410 разбился в Мензелинском районе Татарстана 10 октября. На борту находились двое пилотов и 20 парашютистов местного аэроклуба. 16 человек погибли в результате крушения. Причиной власти назвали отказ двигателя.

11 октября в республике был объявлен траур.