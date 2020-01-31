https://static.news.ru/photo/73c8115c-4444-11ea-a3d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Екатеринбурге бойцы ОМОН избили посетителей кафе «Пати-шах». Об этом рассказал владелец заведения Николай Мирюков. Самому мужчине сломали ухо и ударили по голове.

Инцидент произошёл в ночь на 18 января. В доказательство своих слов Мирюков предоставил запись с камеры видеонаблюдения.

По словам предпринимателя, силовики не объяснили, в чём причина их вторжения. Они также потребовали удалить видеозапись, угрожая расправой.

Как сообщили E1.ru в МВД города, в тот день проводились оперативные мероприятия, поэтому владельца кафе не предупредили о приходе ОМОН.

Ранее NEWS.ru писал, что молодой человек в ходе конфликта убил двух пенсионеров-геев в Краснодарском крае. В правоохранительных органах сообщили, что молодой человек проживал на территории домовладения пенсионеров. Ночью он проснулся от того, что один из потерпевших, 71-летний мужчина, пытался снять с него штаны. Произошёл конфликт, и парень убил пенсионера. К месту происшествия пришёл второй сожитель, которого молодой человек также избил. Пострадавший скончался на месте.