В Екатеринбурге бойцы ОМОН избили посетителей кафе «Пати-шах». Об этом рассказал владелец заведения Николай Мирюков. Самому мужчине сломали ухо и ударили по голове.
Инцидент произошёл в ночь на 18 января. В доказательство своих слов Мирюков предоставил запись с камеры видеонаблюдения.
По словам предпринимателя, силовики не объяснили, в чём причина их вторжения. Они также потребовали удалить видеозапись, угрожая расправой.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что молодой человек в ходе конфликта убил двух пенсионеров-геев в Краснодарском крае. В правоохранительных органах сообщили, что молодой человек проживал на территории домовладения пенсионеров. Ночью он проснулся от того, что один из потерпевших, 71-летний мужчина, пытался снять с него штаны. Произошёл конфликт, и парень убил пенсионера. К месту происшествия пришёл второй сожитель, которого молодой человек также избил. Пострадавший скончался на месте.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен