Охранник порезал коллегу в детской больнице Петербурга

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В детской больнице в Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошла драка двух охранников. Одного из них увезли в реанимацию.

Как сообщают «Невские новости», инцидент произошёл в 1:40 16 мая. Один из мужчин нанёс второму ножевые ранения. Полицию вызвала сотрудница медучреждения.

Агрессором оказался 50-летний уроженец Волгоградской области. Он задержан. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее жителя Петербурга порезали в автобусе. Пострадавший вступил в конфликт с кондуктором. На помощь последнему пришёл мужчина, который ударил пассажира складным ножом в шею. Злоумышленник был задержан.

NEWS.ru писал, что в Москве зарезали мужчину ударом в пах. Убийство произошло на юго-западе столицы. Рядом с трупом нашли несколько ножей и женскую серёжку. Об этом сообщал «Регион Online».