Одну из богатейших женщин России проверят на причастность к убийству

Задержанную 17 декабря в Москве одну из богатейших женщин России бывшую владелицу компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольгу Миримскую и следователя ГСУ СКР по Московской области Юрия Носова проверяют на причастность к подготовке убийства. Следствие рассматривает эту версию помимо очередных подозрений в фактах коррупции, утверждает «Коммерсант».

Следствие помимо возможной причастности к очередным эпизодам коррупции сейчас проверяет фигурантов на причастность к подготовке ими убийства, — пишет издание.

Ранее сообщалось, что в Москве задержана бывшая владелица компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольга Миримская. Также задержан следователь по её делу Юрий Носов. Уточняется, что Носов, занимавшийся в 2017 году делом, по которому Ольга Миримская выступала потерпевшей, подозревается в получении взятки от неё машинами.

В 2015 году Ольга Миримская занимала 22-е место в рейтинге «Богатейшие женщины России» по версии журнала Forbes Women. Её состояние тогда оценивали в $100 млн. В конце 2017 года против Миримской возбудили уголовное дело. Её заподозрили в нарушении тайны телефонных переговоров адвокатов её бывшего гражданского мужа.

Также до этого стало известно, что совокупное состояние российских миллиардеров выросло с начала года на $65,63 млрд. Самый значительный рост богатства зафиксирован у совладельца НОВАТЭКа Леонида Михельсона.