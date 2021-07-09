Один человек ранен при нападении с ножом в лондонском метро

В результате нападения в метро Лондона один человек был госпитализирован с ножевым ранением. Об этом сообщает агентство PA со ссылкой на британскую транспортную полицию.
Инцидент
Подозреваемый задержан.
Сама станция в настоящее время закрыта на вход, однако СМИ сообщают, что в ближайшее время она возобновит полноценную работу.
Ранее сообщалось, что радикально настроенные жители Киева напали на белорусов, которые вышли к посольству своей страны на Украине. Активисты хотели записать поздравление ко Дню независимости, но встреча с радикалами закончилась потасовкой.