Один человек ранен при нападении с ножом в лондонском метро

В результате нападения в метро Лондона один человек был госпитализирован с ножевым ранением. Об этом сообщает агентство PA со ссылкой на британскую транспортную полицию.

Инцидент произошёл в поезде, курсировавшем по линии Jubilee в районе станции Green Park в центре британской столицы. О причинах произошедшего не сообщается.

Подозреваемый задержан.

Сама станция в настоящее время закрыта на вход, однако СМИ сообщают, что в ближайшее время она возобновит полноценную работу.

Ранее сообщалось, что радикально настроенные жители Киева напали на белорусов, которые вышли к посольству своей страны на Украине. Активисты хотели записать поздравление ко Дню независимости, но встреча с радикалами закончилась потасовкой.