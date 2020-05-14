Один человек пострадал при столкновении двух автомобилей ФСИН в Москве

https://static.news.ru/photo/dbd1c734-95cf-11ea-8d44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На северо-западе столицы 14 мая столкнулись два автомобиля Федеральной службы исполнения наказаний. В результате столкновения пострадал один человек, сообщили журналистам представители экстренных служб Москвы.

Отмечается, что столкновение произошло на Пятницком шоссе возле дома № 6. В каждой из машин ФСИН 67-го региона (Смоленская область) был один водитель и один пассажир.

В результате аварии пострадал пассажир одного из автозаков, который сидел рядом с водителем. Обстоятельства происшествия выясняются, — приводит РИА Новости сообщение представителей экстренных служб.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудник полиции и задержанный стали жертвами аварии в Санкт-Петербурге. Инцидент произошёл на трассе М-11 «Нева».

По словам информированного источника, в результате ДТП также пострадали четыре человека.