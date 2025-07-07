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07 июля 2025 в 19:34

Страшная авария на знаменитой трассе в Германии попала в кадр

Появились кадры страшной аварии спорткаров на трассе Нюрбургринг

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

На знаменитой немецкой трассе Нюрбургринг произошло серьезное ДТП с участием двух мощных спорткаров — Porsche 911 GT3 RS и BMW M2, сообщает Mirror. Судя по появившимся кадрам, водитель Porsche предпринял попытку обгона. Однако владелец BMW недостаточно освободил полосу, сместившись вправо лишь частично.

Между автомобилями произошел контакт, которого хватило, чтобы Porsche сначала ударился о боковое ограждение, после чего в нее врезался BMW. Оба участника аварии остались живы, но их дорогостоящие спортивные автомобили получили критические повреждения.

Ранее в Алтайском крае произошло смертельное ДТП, унесшее жизни трех человек. Как сообщили в пресс-службе местного управления МВД, автомобиль Mazda Capella не справился с управлением, покинул проезжую часть и на большой скорости столкнулся с элементами теплотрассы.

До этого в Нижегородской области пожарная машина разрушила мостовую конструкцию между деревней Борисово и городом Бор. После повреждения моста автомобиль опрокинулся и оказался в придорожном кювете. Происшествие случилось во время следования пожарных на вызов в соседний населенный пункт.

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